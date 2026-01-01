MacGyver
Folge 20: Erinnerungen
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver ist gerade aus Mittelamerika zurückgekommen, da wird er gekidnappt - und landet auf seiner Geburtstagsparty, die Pete Thornton für ihn ausgerichtet hat! Angesichts der vielen Gratulanten lässt MacGyver noch einmal die unterschiedlichsten Stationen seines Lebens Revue passieren. Da er bei seinen letzten Aufträgen mehrmals beinahe ums Leben gekommen wäre, fasst er einen schwer wiegenden Entschluss: Er will den Dienst quittieren!
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.