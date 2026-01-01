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Erinnerungen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 20vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 20: Erinnerungen

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver ist gerade aus Mittelamerika zurückgekommen, da wird er gekidnappt - und landet auf seiner Geburtstagsparty, die Pete Thornton für ihn ausgerichtet hat! Angesichts der vielen Gratulanten lässt MacGyver noch einmal die unterschiedlichsten Stationen seines Lebens Revue passieren. Da er bei seinen letzten Aufträgen mehrmals beinahe ums Leben gekommen wäre, fasst er einen schwer wiegenden Entschluss: Er will den Dienst quittieren!

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