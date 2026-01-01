MacGyver
Folge 3: Betrogene Betrüger
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Kelly, ein Kollege von Pete Thornton, will sich an seinem 60. Geburtstag umbringen, weil der raffinierte Betrüger Crowe ihn um seine gesamten Ersparnisse gebracht hat. MacGyver kann einen Selbstmord in letzter Sekunde verhindern. Pete, MacGyver und Joanne - eine auf Trickbetrug spezialisierte Kollegin - machen es sich zur Aufgabe, Crowe das Geld wieder abzujagen. Sie versuchen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen - und der Plan scheint aufzugehen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.