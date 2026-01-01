MacGyver
Folge 5: Das Wunschkind
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Lisa bittet MacGyver, ihren Bruder Paul von einer Geburtstagsfeier in Chinatown abzuholen. Dort stellt er fest, dass Paul Mittelpunkt einer seltsamen Zeremonie ist; Hintergrund dafür ist die Wunschkindlegende: Ein Kind soll vor 400 Jahren auf wundersame Weise einem Überfall entkommen sein und nun durch die Berge streifen. Abergläubische Chinesen warten auf seine Rückkehr, denn das Zusammenleben mit ihm verheißt Unsterblichkeit. Und Paul soll nun dieses Wunschkind werden ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.