Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Der Bewährungshelfer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 6vom 01.01.2026
Joyn+
Der Bewährungshelfer

Der BewährungshelferJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 6: Der Bewährungshelfer

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver muss mit einer Gruppe junger Krimineller eine Art Überlebenstraining absolvieren. Als bei einem Rundflug der Pilot einen tödlichen Herzanfall erleidet, kann MacGyver in letzter Sekunde einen Absturz verhindern. Doch bei der Landung ist das Flugzeug beschädigt worden, und auch einer der Jungen ist schwer verletzt. MacGyver gelingt es, alle Jugendlichen zur Zusammenarbeit zu motivieren, und so können sie schließlich das Flugzeug wieder flott machen ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen