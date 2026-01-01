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Warnende Träume

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 9vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 9: Warnende Träume

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Träume einer jungen Lehrerin für Gehörlose werden nach und nach Wirklichkeit: Der Ex-CIA-Agent Crane will der Phoenix-Foundation Teile einer neu entwickelten Moloch-Rakete entwenden, die gerade getestet wird. Die komplette Rakete wollen seine Auftraggeber dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Da MacGyver der Lehrerin Carrie Linden Glauben schenkt, können sie in letzter Sekunde verhindern, dass der Plan gelingt und die gefährliche Waffe in falschen Händen landet.

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