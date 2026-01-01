Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Die Legende von der heiligen Rose (1)

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 1vom 01.01.2026
Joyn+
Die Legende von der heiligen Rose (1)

Die Legende von der heiligen Rose (1)Jetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 1: Die Legende von der heiligen Rose (1)

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyvers ehemalige Schulfreundin Zoe, inzwischen Archäologie-Professorin, bittet ihn, ihr bei der Suche nach dem Tempel des Ambrosius zu helfen. Der Tempel soll neben sagenhaften Schätzen auch die letzten Geheimnisse des Lebens beinhalten. Doch auch der skrupellose südafrikanische Edelsteinmagnat von Leer ist hinter den Schätzen des Tempels her. Diesem gelingt es, Zoe zu entführen - und MacGyver unter einem sich langsam senkenden Fallbeil zurückzulassen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen