Die Schule des LebensJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 12: Die Schule des Lebens
46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver erklärt sich bereit, bei einem Projekt der Phoenix Foundation mitzumachen, durch das Jugendliche motiviert werden sollen, die Schule abzuschließen. MacGyver nimmt Tony Milani unter seine Fittiche. Aber gerade als er denkt, er hätte Tony vom Wert eines Schulabschlusses überzeugt, schmeißt Tony alles hin und fängt auf derselben Baustelle an zu jobben wie sein Vater. Erst ein Unfall aufgrund eines Konstruktionsfehlers führt ihm vor Augen, wie wichtig Schulbildung ist ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.