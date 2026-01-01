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MacGyver

Mancos Schatz

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 14vom 01.01.2026
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Folge 14: Mancos Schatz

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Marias Vater ist von peruanischen Rebellen ermordet worden, als er nach dem Schatz von Manco gesucht hat. MacGyver soll ihr nun helfen, den Schatz zu finden, damit sie den Ärmsten in Peru mit dem Gold helfen kann. Ramon, dessen Vater damals ebenfalls getötet wurde, schließt sich ihnen an. Sein Motiv: Er will den Tod seines Vaters rächen! Gemeinsam finden sie schließlich heraus, wer hinter den Morden steckt - und auch den Ort, wo der Schatz versteckt ist, entdecken sie ...

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