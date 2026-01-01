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MacGyver

Fähre ins Jenseits

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 20vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 20: Fähre ins Jenseits

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver soll für Thornton einen kleinen Auftrag erledigen. Ein altägyptisches Kunstwerk - eine Sonnenfähre - soll an einen Vertreter des ägyptischen Konsulats übergeben werden. Doch bei der Übergabe wird das Kunstwerk geraubt. MacGyver verfolgt den Dieb und stürzt nach einem kurzen Kampf vom Dach eines Gebäudes. Er fällt ins Koma - und hat eine seltsame Begegnung mit seinem toten Großvater und seinen toten Eltern. Auf einem Schiff reist er mit ihnen in die Unterwelt ...

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