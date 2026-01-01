Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Kabel Eins CLASSICSFolge 3vom 01.01.2026
Joyn+
Die schwarze Perle

Die schwarze PerleJetzt ohne Werbung streamen

Folge 3: Die schwarze Perle

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Bulgarin Sofia gerät ungewollt zwischen rivalisierende Banden, die auf der Suche nach einem wertvollen Schmuckstück, der "Schwarzen Perle", sind. Ein Gangster hatte ihr kurz vor seinem Tod heimlich einen Zettel zugesteckt, der Informationen über das Versteck des Schmuckstücks enthielt. Eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd beginnt für Sofia! Doch MacGyver und Frank Colton, ein Prämienjäger für die Versicherungssumme der "Schwarzen Perle", kommen ihr zu Hilfe ...