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MacGyver

Das Tal des Todes

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 6vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 6: Das Tal des Todes

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver wird von seinem Erzfeind Murdoc, einem Profikiller, um Hilfe gebeten. Sein alter Arbeitgeber, die Terror-Organisation HIT, ist hinter ihm her. Sie haben seine Schwester Ashton in ihre Gewalt gebracht, um so seiner habhaft zu werden. MacGyver willigt ein, Murdoc zu helfen - unter der Bedingung, dass er ihm dafür die Namen aller Mitglieder von HIT liefert! Gemeinsam schleichen sie sich auf eine Halloween-Party, die der Chef von HIT gibt ...

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