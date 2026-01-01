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MacGyver

Die Kinder des Tienanmen-Platzes

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 7vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 7: Die Kinder des Tienanmen-Platzes

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Su Ling, ein chinesisches Waisenkind, für das MacGyver die Patenschaft übernommen hat, taucht plötzlich bei ihm auf und behauptet, dass sie in den USA studieren dürfe. Eine glatte Lüge - in Wahrheit heißt das Mädchen Mei Jan. Sie musste mit ansehen, wie ihre Freundin Su Ling auf dem Tienanmen-Platz ermordet wurde. Sie hat einen Videofilm von dem Massaker gedreht, den sie publik machen will, um das wahre Gesicht der chinesischen Führung zu enthüllen. Ein riskantes Vorhaben ...

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