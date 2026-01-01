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Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 8vom 01.01.2026
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Erbarmungslos

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Folge 8: Erbarmungslos

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Billy Colton, ein Mitarbeiter der Phoenix-Foundation, will es seinen Brüdern Jesse und Frank gleichtun und sich als Prämienjäger profilieren. Er fliegt alleine nach Afrika, um dort einem gewissen Ladysmith das Handwerk zu legen, der illegal mit den Hörnern afrikanischer Nashörner handelt. MacGyver hat nun den Auftrag, den unerfahrenen Billy vor größerem Schaden zu bewahren - und ihm zu helfen, den Kriminellen Ladysmith unschädlich zu machen ...

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