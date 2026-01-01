MacGyver
Folge 11: Heiße Liebe
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Bei einer internationalen Sportveranstaltung trifft MacGyver eine Freundin aus der Highschool-Zeit wieder. Ellen Jerico ist mit dem Organisator der Sportveranstaltung, einem Medienzar, verheiratet. Sie erzählt MacGyver, dass sie von ihrem Mann Ralph verprügelt wird, und es kommt zum öffentlichen Streit zwischen den beiden Männern. Wenig später wird Ralph vor laufender Fernsehkamera von einem Mann erschossen, der aussieht wie MacGyver.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.