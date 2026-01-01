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MacGyver

Heiße Liebe

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 11vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 11: Heiße Liebe

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Bei einer internationalen Sportveranstaltung trifft MacGyver eine Freundin aus der Highschool-Zeit wieder. Ellen Jerico ist mit dem Organisator der Sportveranstaltung, einem Medienzar, verheiratet. Sie erzählt MacGyver, dass sie von ihrem Mann Ralph verprügelt wird, und es kommt zum öffentlichen Streit zwischen den beiden Männern. Wenig später wird Ralph vor laufender Fernsehkamera von einem Mann erschossen, der aussieht wie MacGyver.

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