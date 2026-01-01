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MacGyver

Das tote Land

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 12vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 12: Das tote Land

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver besucht einen Freund, der an einem Forschungsprojekt über Umweltveränderungen durch großflächige Bauprojekte arbeitet. Seine Forschungsergebnisse gefährden das Projekt des Bauunternehmers Bartlett. Als MacGyver versucht, Bartlett von seinen Plänen abzubringen, geschieht etwas Wahnwitziges: Bartletts Kinder wollen sowohl MacGyver als auch ihren Vater umbringen, da der Vater sich im Familienkreis wie ein Tyrann gebärdet ...

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