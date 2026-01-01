Folge 15: Der stumme Zeuge
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Vater Jim, ein alter Freund MacGyvers, hat sich ein Leben lang für die Obdachlosen seiner Gemeinde eingesetzt. Als er nun ermordet aufgefunden wird, ist es für MacGyver Ehrensache, den Fall aufzuklären. Es gelingt ihm, unter den Obdachlosen der Gemeinde einen Zeugen aufzuspüren. Doch der junge Danny ist Katatoniker; er spricht nicht. Irgendwie muss MacGyver Danny dazu bringen, eine Aussage zu machen ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12