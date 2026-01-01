MacGyver
Folge 19: Der schwarze Strom
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Durch ein gerichtliches Verfahren versucht der Stamm der Lakota-Indianer zu verhindern, dass der Energiekonzern "New Plains Electric" eine neue Stromleitung baut. Als der Prozess verloren wird, hat der enttäuschte indianische Anwalt Larry Whitecloud eine Vision: Der alte Indianer Standing Wolf erscheint ihm und überzeugt ihn, den Kampf nicht aufzugeben. Whitecloud versteht diese Nachricht leider nicht so, wie der alte Mann sie gemeint hatte: Er legt eine Bombe.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.