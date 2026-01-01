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MacGyver

Agentin in der Karibik

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 1vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 1: Agentin in der Karibik

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver ist zur Bar Mitzwa von Jeffrey eingeladen, dem Sohn seines alten Freundes Sherman. Dieser bittet MacGyver, Großvater Abe vom Bus abzuholen. Kaum hat MacGyver Abe abgeholt, werden die beiden in eine Schießerei verwickelt. Wie sich herausstellt, arbeitet Abe für die CIA. Er soll den Diktator eines kleinen karibischen Inselstaates in die USA bringen. Und weil Abe glaubt, dass ihm MacGyver dabei nützlich sein könnte, betäubt er ihn und nimmt ihn in seinem Flugzeug mit.

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