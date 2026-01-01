Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Kabel Eins CLASSICSFolge 10vom 01.01.2026
Joyn+
Der letzte Boxkampf

Der letzte BoxkampfJetzt ohne Werbung streamen

Folge 10: Der letzte Boxkampf

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Nachdem der Boxkämpfer Earl Dent, ein alter Bekannter MacGyvers, eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hat, verhilft MacGyver ihm zu einem neuen Start als Catcher. Dabei kommt es gleich beim ersten Kampf zu einem dramatischen Zwischenfall: Der betrügerische Wettbüroleiter Riggins versucht, Dent zu bestechen, damit dieser freiwillig k.o. geht. Um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen, entführt Riggins Dents Tochter Ronnie ...