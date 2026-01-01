MacGyver
Folge 11: Der Bandenkrieg
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Gemeinsam mit Mrs. Jeffries betreut MacGyver im Challenger's Club ein Umweltprojekt, in dem auch Mrs. Jeffries' Söhne Kelvin und Brian mitarbeiten. Der Challenger's Club liegt im Revier der Oliver-Street-Gang, und da Brian früher zu den Ice-Boys, einer anderen Straßenbande, gehörte, sind Schwierigkeiten abzusehen. Als ein Bandenmitglied erschossen wird, spitzt sich die Lage zu. Doch das ist ganz im Sinne von Ex-Polizist Minton, dessen Plan es ist, die Gangs aufeinanderzuhetzen.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.