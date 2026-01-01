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Der Bandenkrieg

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 11vom 01.01.2026
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Folge 11: Der Bandenkrieg

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Gemeinsam mit Mrs. Jeffries betreut MacGyver im Challenger's Club ein Umweltprojekt, in dem auch Mrs. Jeffries' Söhne Kelvin und Brian mitarbeiten. Der Challenger's Club liegt im Revier der Oliver-Street-Gang, und da Brian früher zu den Ice-Boys, einer anderen Straßenbande, gehörte, sind Schwierigkeiten abzusehen. Als ein Bandenmitglied erschossen wird, spitzt sich die Lage zu. Doch das ist ganz im Sinne von Ex-Polizist Minton, dessen Plan es ist, die Gangs aufeinanderzuhetzen.

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