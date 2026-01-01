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Kabel Eins CLASSICSFolge 12vom 01.01.2026
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Kampf den Spekulanten

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Folge 12: Kampf den Spekulanten

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Der bekannte Graffitikünstler Lobo, der sich in MacGyvers Garage ein kleines Atelier eingerichtet hat, bittet MacGyver um Hilfe: Lobos Großmutter wurde die Wohnung gekündigt. Hausbesitzer Kasanti muss das Haus entmieten, weil er das Grundstück an Mr. Lawton, den Eigentümer einer Baufirma, die auf dem Gelände ein Projekt plant, verkaufen will. Bei Kasanti entdeckt MacGyver einen Scheck mit der Unterschrift von Mr. Ferris, dem Leiter der Bauaufsicht. Irgendetwas ist faul ...