MacGyver
Folge 13: Tod in China
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver versucht, einer Untergrundorganisation chinesischer Studenten zu helfen. Diese will mit Hilfe eines Videobandes beweisen, dass viele der überlebenden Studenten vom Platz des Himmlischen Friedens nun in Arbeitslagern gefangen sind. Als MacGyver das Video übergeben werden soll, wird Tan Yee erschossen. Nur durch das beherzte Eingreifen eines gewissen Sam wird er selbst gerettet. Es stellt sich heraus, dass Sam der Sohn von MacGyver ist, von dem er nie erfahren hat.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.