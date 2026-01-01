Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Tod in China

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 13vom 01.01.2026
Joyn+
Tod in China

Tod in ChinaJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 13: Tod in China

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver versucht, einer Untergrundorganisation chinesischer Studenten zu helfen. Diese will mit Hilfe eines Videobandes beweisen, dass viele der überlebenden Studenten vom Platz des Himmlischen Friedens nun in Arbeitslagern gefangen sind. Als MacGyver das Video übergeben werden soll, wird Tan Yee erschossen. Nur durch das beherzte Eingreifen eines gewissen Sam wird er selbst gerettet. Es stellt sich heraus, dass Sam der Sohn von MacGyver ist, von dem er nie erfahren hat.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen