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Schweres Wasser

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 14vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 14: Schweres Wasser

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyvers Kumpel Jack Dalton hat in Kabulstan mit dem Flugzeug eine Bruchlandung hingelegt. MacGyver findet ihn, doch Dalton will gar nicht gerettet werden - jedenfalls nicht sofort: Er hat eine Quelle gefunden, deren Wasser die Talbewohner nicht altern lässt. Dessen Verkauf müsste in Amerika das Geschäft des Jahrhunderts werden. Doch zuerst muss die Wirkung getestet werden. Außerdem würde er die schöne Mukti gerne mit in die Staaten nehmen. Doch dann kommt alles ganz anders.

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