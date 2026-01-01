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MacGyver

Der Feuerteufel

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 4vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 4: Der Feuerteufel

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Ein Brandstifter, der sich Prometheus nennt, hält die Stadt in Atem. Um ihm das Handwerk zu legen, konstruiert MacGyver für seinen Freund Earl Stringer einen Sprengsatz nach Prometheus' Muster. Währenddessen kündigt Prometheus seinen nächsten Anschlag an. Earl, seine Assistentin Rachel und MacGyver fahren zur angegebenen Stelle, finden die Bombe, und Earl kann sie entschärfen. Aber dann explodiert sie doch - durch Fernzündung. MacGyver setzt alles daran, seinen Freund zu rächen.

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