MacGyver
Folge 8: Ritter MacGyver (2)
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver und Merlin können Cecilia befreien. Doch sie entdecken in Morganas Schloss zudem einen von MacGyvers Vorfahren. Morgana hat Angst, dass der in das 7. Jahrhundert versetzte junge Mann sie um das Schießpulver bringt, auf dessen Erfindung sie so stolz ist. Als die Königin Morgana ihn mit der letzten Munition zur Strecke bringen will, erwacht MacGyver endlich aus seinem ereignisreichen Traum.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.