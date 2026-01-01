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MacGyver

Tödlicher Hass

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 9vom 01.01.2026
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Folge 9: Tödlicher Hass

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Pinky Burnetta, ein alter Stummfilm-Komiker, hat ein paar seiner Filme entdeckt, die noch nie gezeigt worden sind. Er hofft nun, noch etwas Geld damit verdienen zu können. Als er und MacGyver sich die Filme ansehen, tauchen zwei maskierte Gestalten auf, die den Koffer mit den Filmen rauben. Pinky glaubt, die Stimme seines ehemaligen Partners, eines Trickfilm-Spezialisten, erkannt zu haben und fährt mit MacGyver zu seinem alten Studiogelände. Dort werden die beiden schon erwartet.

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