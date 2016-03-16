Machos & Playboys - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Machos & Playboys
Folge 1: Machos & Playboys - Staffel 1 Folge 1
Ingo Oberhofer stellt in der Sendung seine ganz spezielle Partnerschaft vor. Der 47-jährige Deutsche hat sowohl eine Frau, als auch eine Freundin. Und seine Freundin Claudia ist wirklich SEINE Claudia, schließlich hat sie sich ihm geschenkt. Sie ist nicht nur seine Partnerin, sondern seine Sklavin. Er führt das Kommando, ist der Boss. Er lebt das Pascha-Leben in vollen Zügen, lässt für sich arbeiten.Selbstbewusst gibt er zu Protokoll: „Ich war noch nie Single und ich bin ein Arsch“. Claudia trägt ein „Ingo´s Slave“-Tattoo im Nacken und genießt ihr Leben als devote Freundin. Hans Christian Haas ist Model, verkehrt in der Society und ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Der Spruch „Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der ihr auf den Arsch glotzt“ bringt es für ihn auf den Punkt. Er war auch bereits im „Big Brother“-Container und lässt keine Gelegenheit aus, um aufzufallen. Er ist groß, muskulös und von Kopf bis Fuß tätowiert. Auf sein Äußeres ist er bedacht und deswegen trifft man ihn nicht nur täglich im Fitnessstudio, sondern auch bei der Maniküre. Außen hart und innen weich – der Traum aller Frauen? Jürgen Strassegger ist Kaffeehausbesitzer und Taxiunternehmer. Er ist derzeit Single und konzentriert sich auf seine Internetbekanntschaften, die er aus dem Ausland für Partywochenenden einfliegen lässt. Seit ihn seine letzte große Liebe unsanft abserviert hat, bevorzugt er Frauen aus den östlichen Nachbarländern. Und ihnen präsentiert er gern sein Hobby: schnelle Autos. Wenn er mit dem 150.000 Euro teuren Lamborghini (seines Vaters) vorfährt, bringt er Frauenherzen zum Schmelzen. Seine Ladys müssen jung und schlank sein. Mehr als 50 Kilo sollten sie nicht auf die Waage bringen, immerhin schrammt er selbst an der 150-Kilo-Marke. Jürgens Partys sind ausschweifend, weswegen sich seine Mutter teilweise Sorgen um ihn macht. Kann sie den Macho zu einem ruhigeren Lebensstil bewegen?
