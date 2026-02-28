Die Edelmanufakturen - Unikate aus HandarbeitJetzt kostenlos streamen
MADE IN GERMANY
Folge 2: Die Edelmanufakturen - Unikate aus Handarbeit
49 Min.Folge vom 28.02.2026
Auch in Zeiten von Massenproduktion und Fließbandarbeit gibt es sie noch, die privaten Werkstätten und Betriebe, die in aufwendiger Handarbeit und nach traditionellen Verfahren einmalige Qualitätsprodukte herstellen. Die liebevolle Fertigung zahlt sich sogar aus: Stars der Gastro-Szene schwören auf handgeschmiedete Damaszenermesser aus dem Chiemgau oder individuell gefertigte Molteni-Herde aus Frankreich. Denn eines ist gewiss - Fingerspitzengefühl und Leidenschaft können Roboter nicht ersetzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MADE IN GERMANY
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0