Die Küchenmacher - Von Maßarbeit bis MassenwareJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.05.2026: Die Küchenmacher - Von Maßarbeit bis Massenware
48 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Mittelpunkt jedes Eigenheims: die Küche. Kochen, Essen, Socializing - hier spielt sich das Familienleben ab. Die moderne Küche soll schick, modern und repräsentativ sein. Dabei sind die Grundzüge der verschiedenen im Handel erhältlichen Modelle gleichermaßen einander ähnlich wie simpel. Küchen werden nach einem Baukastenprinzip aus mehreren Schranktypen und E-Geräten zusammengestellt. Wie eins zum anderen findet - die Reportage begleitet Planung und Umsetzung unterschiedlicher Küchenkonzepte.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt