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MADE IN GERMANY

Die Küchenmacher - Von Maßarbeit bis Massenware

WELTFolge vom 17.05.2026
Die Küchenmacher - Von Maßarbeit bis Massenware

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MADE IN GERMANY

Folge vom 17.05.2026: Die Küchenmacher - Von Maßarbeit bis Massenware

48 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6

Mittelpunkt jedes Eigenheims: die Küche. Kochen, Essen, Socializing - hier spielt sich das Familienleben ab. Die moderne Küche soll schick, modern und repräsentativ sein. Dabei sind die Grundzüge der verschiedenen im Handel erhältlichen Modelle gleichermaßen einander ähnlich wie simpel. Küchen werden nach einem Baukastenprinzip aus mehreren Schranktypen und E-Geräten zusammengestellt. Wie eins zum anderen findet - die Reportage begleitet Planung und Umsetzung unterschiedlicher Küchenkonzepte.

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