Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 05.05.2025
Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

Maggi-Manie - Das Geschäft mit der WürzeJetzt kostenlos streamen

Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

Folge 1: Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

44 Min.Folge vom 05.05.2025

Wenn Essen nach dem schmeckt, wonach es schmecken soll, hat das heute oft einen ganz anderen Grund: Geschmacksverstärker. Das Convenience-Essen besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: erstens geschmacklosen Füllstoffen und zweitens gezielt kombinierten Geschmacksverstärkern. Das, wonach das Essen heißt, ist im Inhalt der Speise von der Menge her oft vernachlässigbar. Doch sogenannte Glutamate, also Geschmacksverstärker, können für unsere Gesundheit bedenklich sein, warnen Expertinnen und Experten. Gleichzeitig kommen sie auch natürlich in unserem Essen vor, etwa als Parmesan auf unseren Spaghetti. Die Themenmontag-Neuproduktion ist auf der Spur der Vor- und Nachteile des Glutamats. Bildquelle: ORF/Bernhard Werany

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze
ORF III
Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

Maggi-Manie - Das Geschäft mit der Würze

Alle 1 Staffeln und Folgen