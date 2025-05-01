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Magical Girl Special Ops Asuka

Die Rückkehr des Magical GIrls

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.05.2025
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Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 1: Die Rückkehr des Magical GIrls

25 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16

Vor drei Jahren mussten die "Magical Girls" herbe Verluste hinnehmen. Von ursprünglich neun Mädchen stellten sich die fünf verbliebenen dem entscheidenden Kampf gegen die Monster aus Disas. Danach kehrte Asuka in ihr altes Leben zurück und ließ die schrecklichen Ereignisse hinter sich. Nun bedrohen die gefährlichen Wesen aus der anderen Welt erneut die Erde. Asuka muss entscheiden, ob sie sich wieder der Spezialeinheit anschließen möchte.

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