Die Rückkehr des Magical GIrlsJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 1: Die Rückkehr des Magical GIrls
25 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Vor drei Jahren mussten die "Magical Girls" herbe Verluste hinnehmen. Von ursprünglich neun Mädchen stellten sich die fünf verbliebenen dem entscheidenden Kampf gegen die Monster aus Disas. Danach kehrte Asuka in ihr altes Leben zurück und ließ die schrecklichen Ereignisse hinter sich. Nun bedrohen die gefährlichen Wesen aus der anderen Welt erneut die Erde. Asuka muss entscheiden, ob sie sich wieder der Spezialeinheit anschließen möchte.
Alle Staffeln im Überblick
Magical Girl Special Ops Asuka
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH