Magical Girl Special Ops Asuka
1 StaffelAb 16
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Magical Girl Special Ops Asuka
Die Erde wird von fremdartigen Wesen belagert, die die Menschheit bedrohen. Die sogenannten "Magical Girls" nehmen den Kampf gegen die mörderischen Kreaturen auf. Unterstützung erhalten sie dabei von Vertretern aus der Welt der Naturgeister. Die Feenwesen verleihen den "Magical Girls" besondere Kräfte. Gemeinsam bilden sie eine militärische Allianz, die die Angreifer aus Disas aufhalten will.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH
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