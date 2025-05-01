Magical Girls und diese wunderschöne WeltJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 11: Magical Girls und diese wunderschöne Welt
25 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Während Kurumi gegen Chisato kämpft, versucht Asuka, Generalin Tabira zu beschützen. Das Wesen aus der Welt der Naturgeister ist schwer verletzt. Mia nimmt es unterdessen weiter gegen die Unterbiester in der Innenstadt auf. Asuka findet nach dem blutigen Kampf heraus, wer den Angriff auf Generalin Tabira verübt hat - und auch Chisato erfährt eine schreckliche Wahrheit.
Alle Staffeln im Überblick
Magical Girl Special Ops Asuka
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH