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Magical Girl Special Ops Asuka

Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 01.05.2025
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Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 8: Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl

25 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16

Kurumi befragt eine Gefangene, die scheinbar von der russischen Mafia angeheuert wurde, während Asuka in der Sommerschule einen Strandausflug mit ihren Freundinnen macht. Ein von seinem Vater misshandeltes, ungeliebtes Mädchen wird derweil zum "Magical Girl" auserkoren. Chisato nutzt die Chance auf ein neues Leben, auch wenn sie dafür bereit sein muss, zu töten - und ihre ersten Opfer sind schnell gefunden: die Verantwortlichen für den Tod ihrer Mutter.

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