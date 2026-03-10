Makellos - Eine kurze Welle des GlücksJetzt kostenlos streamen
Makellos
Folge 1: Makellos - Eine kurze Welle des Glücks
Leidenschaft flammt auf, Lügen brechen auf: Ein einziger Fehltritt stellt Constanzes Leben auf die Probe. Constanze (Adele Neuhauser) steckt in einer lieblosen Ehe, während nur das gemeinsame Trachtengeschäft funktioniert. Auf der Suche nach Leidenschaft beginnt sie eine Affäre mit dem jüngeren Escort Ricardo (Manuel Rubey), ohne zu wissen, dass ihre Hotelbesuche heimlich gefilmt werden. Als Anton ein Erpressungsvideo erhält, verdächtigt er Ricardo. Constanze zweifelt an allem, doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das die Situation dramatisch verändert. Besetzung: Adele Neuhauser (Constanze Laux) Manuel Rubey (Ricardo Westerhoff) Caroline Frank (Karin Biederstädt) Ulrich Noethen (Anton Laux) Jochen Busse (Richard Westerhoff) Lisa Kreuzer (Gerda) Regie: Dirk Kummer Drehbuch: Uli Brée Bildquelle: ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg
