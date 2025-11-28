Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 27vom 28.11.2025
Pizza zum Quadrat

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Folge 27: Pizza zum Quadrat

19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Casey Webb reist nach Detroit, Michigan, um von einer rechteckigen Pizza zu kosten und das beliebteste Brunch-Restaurant der Stadt zu besuchen. Im Zuge der M-Wings-Challenge stellt sich der Foodie außerdem sechs unglaublich scharfen Hähnchenflügeln.

