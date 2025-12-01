Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 32vom 12.12.2025
Folge 32: Der Monster-Pie

19 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Casey Webb begibt sich auf die Florida Keys, um dort die kubanische Küche näher kennenzulernen. In paradiesischer Umgebung gibt der Foodie außerdem bei der Key Lime Pie-Challenge sein Bestes: Er will ein monströses Stück Kuchen verschlingen.

