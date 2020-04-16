Zum Inhalt springenBarrierefrei
MAPA

Was zählt ist jetzt

Staffel 1Folge 5vom 16.04.2020
Was zählt ist jetzt

MAPA

Folge 5: Was zählt ist jetzt

34 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12

Metin hat von einem auf den anderen Tag seine Lebenspartnerin und Mutter seines Kindes verloren. Nun muss er die kleine Tochter alleine großziehen und steht vor einer ganzen Menge Herausforderungen. Doch er hat gute Freunde, die ihm dabei helfen.

