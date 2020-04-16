MAPA
Folge 2: Mama
31 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Metin hat von einem auf den anderen Tag seine Lebenspartnerin und Mutter seines Kindes verloren. Nun muss er die kleine Tochter alleine großziehen und steht vor einer ganzen Menge Herausforderungen. Doch er hat gute Freunde, die ihm dabei helfen.
Genre:Tragikomödie
Copyrights:© Readymade Films GmbH