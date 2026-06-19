Marc Pirchers HitgeschichtenJetzt kostenlos streamen
Marc Pirchers Hitgeschichten
Folge 2: Marc Pirchers Hitgeschichten
62 Min.Folge vom 19.06.2026
Marc Pircher begibt sich erneut auf eine musikalische Reise durch Österreich. Die Sendung erzählt von großen Schlager- und Volksmusikhits, ihren Geschichten und den Menschen dahinter. Unterwegs trifft Pircher unter anderem die Zillertaler Schürzenjäger, Jonny Hill, G.G. Anderson, Petra Frey, ZWIRN sowie Sigrid & Marina. Archivaufnahmen, persönliche Gespräche und Landschaftsbilder machen die Reise zu einer Zeitreise durch die Musik. Bildquelle: ORF/televisionair
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Marc Pirchers Hitgeschichten
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