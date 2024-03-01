Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 01.03.2024
34 Min.Folge vom 01.03.2024

Kurz vor dem Jahreswechsel endete bei der Abfahrt von Bormio die Skisaison für Marco Schwarz. Ein folgenschwerer Sturz auf der Stelvio ließ nicht nur „Blackys“ Träume zerplatzen, sondern machte auch das von vielen Skifans ersehnte Duell um den Gesamtweltcup frühzeitig zunichte. In der Dokumentation „Marco Schwarz ComeBLACK – im Schatten des Triumphs“ wird Marco Schwarz auf seinem Weg zurück in den Skiweltcup begleitet. Bildquelle: ORF/SKI AUSTRIA

