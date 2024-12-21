Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marco Schwarz ComeBLACK - im Schatten des Triumphs

Marco Schwarz ComeBLACK

ORF1Staffel 1Folge 2vom 21.12.2024
40 Min.Folge vom 21.12.2024

Kurz vor dem Jahreswechsel 2023/24 endete bei der Abfahrt von Bormio die Skisaison für Marco Schwarz. Ein folgenschwerer Sturz auf der Stelvio machte „Blackys“ Träume vom Gesamtweltcup frühzeitig zunichte. Im zweiten Teil von „ComeBLACK“ haben Foidl und Kögler die Höhen und Tiefen auf diesem harten Weg zurück eindrucksvoll eingefangen. Das Team begleitete Marco Schwarz bei seiner ersten Skitour, bei Ausfahrten mit seiner Harley und beim gemütlichen Beisammensein mit seiner Familie. Die Kameracrew war hautnah dabei, als der Kärntner auf dem Weg zu seinem großen Ziel, Gold bei der Ski-WM in Saalbach, durch einen Bandscheibenvorfall abrupt gestoppt wurde und er die niederschmetternde Diagnose für eine neuerliche Operation erhielt. Die Freundschaft zu seinem Leidensgenossen David Alaba bekommt in der 40-minütigen Dokumentation ebenso breiten Raum und gipfelt am Schluss in einer WM- und Champions-League-Wette der beiden Topstars. Bildquelle: ORF/SKI AUSTRIA

