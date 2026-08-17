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Maria Muhar: Storno

Maria Muhar: Storno

ORF1Staffel 1Folge 1vom 17.08.2026
Maria Muhar: Storno

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Maria Muhar: Storno

Folge 1: Maria Muhar: Storno

63 Min.Folge vom 17.08.2026

Babysitten wider Willen: Maria Muhar zwischen Kinderchaos, Lebensfragen und Kontrollverlust. Maria Muhar gerät widerwillig in einen Abend als Babysitterin: Statt zu arbeiten, muss sie auf die Kinder ihrer Freundin aufpassen und sich mit einem altklugen Volksschüler herumschlagen. Zwischen Gereiztheit, Überforderung und absurden Gesprächen tauchen immer größere Fragen auf – über Kinder, Selbstbilder und das Leben. Während der Abend eskaliert, bleibt vor allem eine Frage offen: Warum taucht ihre Freundin nicht auf? Bildquelle: ORF/Mutterschifffilm

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