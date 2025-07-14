Zum Inhalt springenBarrierefrei
Maria Theresia

Maria Theresia (1/5)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.07.2025
Maria Theresia (1/5)

Maria Theresia

Folge 1: Maria Theresia (1/5)

100 Min.Folge vom 14.07.2025

Die junge Maria Theresia hat klare Pläne. Doch als sie plötzlich zur Thronfolgerin werden soll, ändert sich alles. Entschlossen bildet sie sich heimlich politisch weiter, um selbst herrschen zu können. Inhalt: Der erste Teil der ORF-Reihe "Maria Theresia“ zeigt die junge Herrscherin (gespielt von Marie-Luise Stockinger) auf ihrem Weg zur Macht. Ursprünglich auf eine Ehe mit Franz Stephan von Lothringen fokussiert, gerät ihr Plan ins Wanken, als sie plötzlich selbst als Thronfolgerin infrage kommt. Am Hof zweifelt man an ihrer Fähigkeit zu regieren – doch Maria Theresia beweist Entschlossenheit und beginnt heimlich, sich politisch auszubilden. Besetzung: Marie-Luise Stockinger (Maria Theresia von Habsburg) Vojtech Kotek (Franz Stephan von Lothringen) Anna Posch (Maria Anna von Habsburg) Fritz Karl (Kaiser Karl VI.) Zuzana Stivínová (Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel) Julia Stemberger (Maria Karolina von Fuchs-Mollard) Karl Markovics (Prinz Eugen) Cornelius Obonya (Gottfried Pilipp Spannagel) Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartres) Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Beta Film/Maya Production/Julie Vrabelová

