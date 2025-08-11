Maria Theresia
Unerwartet geschieht etwas, das Maria Theresias (Stefanie Reinsperger) Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Sie findet eine heimliche Liebe und damit auch ein neues Problem. Inhalt: Maria Theresia wirkt verbittert und gealtert. Ihre Eifersucht auf Franz hat sie misstrauisch gemacht – sie erzwingt strengen Katholizismus am Hof. Die Geheimpolizei geht gegen Glücksspiel vor und trifft damit Franz’ lukrative Geschäfte und sein ausschweifendes Liebesleben. Wenigstens wendet sich das Kriegsglück: Ihre Truppen rücken auf Prag vor. Unerwartet geschieht etwas, das Maria Theresias Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Sie findet eine heimliche Liebe und damit auch ein neues Problem. Besetzung: Stefanie Reinsperger (Maria Theresia) Vojtech Kotek (Franz Stephan) Zuzana Stivinova (Elizabeth) Tatiana Pauhofova (Fritz Countess) Anna Posch (Maria Anna) Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartes) Borek Joura (Charles Alexander von Lorraine) Johannes Krisch (Johannes Páter) Philipp Hochmair (Trenck Baron) Dominik Warta (Bartenstein) Cornelius Obonya (Spanagel), u.a. Drehbuch: Mirka Zlatníková Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Czech Television/Jakub Hrab
