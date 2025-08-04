Maria Theresia
Folge 3: Maria Theresia (3/5)
Die in der Kategorie beliebteste Schauspielerin (TV / Streaming) Romy-nominierte Stefanie Reinsperger schlüpft in die Rolle der Maria Theresia: Sie steht kurz nach ihrer Thronbesteigung vor politischen und persönlichen Krisen: Sie verliert Schlesien an Preußen und sieht sich von Feinden umzingelt. Während ihr Mann sich anderen Frauen zuwendet und ihre Schwiegermutter mit Frankreich intrigiert, fühlt sie sich zunehmend isoliert. Aus Verzweiflung wendet sie sich an den berüchtigten Baron von der Trenck, trotz seines schlechten Rufs. Dabei beginnt sie, ihre eigenen Prinzipien infrage zu stellen. Besetzung: Stefanie Reinsperger (Maria Theresia) Vojtech Kotek (Franz Stephan) Zuzana Stivinova (Elizabeth) Tatiana Pauhofova (Fritz Countess) Anna Posch (Maria Anna) Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartes) Borek Joura (Charles Alexander von Lorraine) Johannes Krisch (Johannes Páter) Philipp Hochmair (Trenck Baron) Dominik Warta (Bartenstein) Cornelius Obonya (Spanagel) Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Czech Television/Jakub Hrab
