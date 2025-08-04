Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maria Theresia

Maria Theresia (3/5)

ORF2Staffel 1Folge 3vom 04.08.2025
Maria Theresia (3/5)

Maria Theresia (3/5)Jetzt kostenlos streamen

Maria Theresia

Folge 3: Maria Theresia (3/5)

94 Min.Folge vom 04.08.2025

Die in der Kategorie beliebteste Schauspielerin (TV / Streaming) Romy-nominierte Stefanie Reinsperger schlüpft in die Rolle der Maria Theresia: Sie steht kurz nach ihrer Thronbesteigung vor politischen und persönlichen Krisen: Sie verliert Schlesien an Preußen und sieht sich von Feinden umzingelt. Während ihr Mann sich anderen Frauen zuwendet und ihre Schwiegermutter mit Frankreich intrigiert, fühlt sie sich zunehmend isoliert. Aus Verzweiflung wendet sie sich an den berüchtigten Baron von der Trenck, trotz seines schlechten Rufs. Dabei beginnt sie, ihre eigenen Prinzipien infrage zu stellen. Besetzung: Stefanie Reinsperger (Maria Theresia) Vojtech Kotek (Franz Stephan) Zuzana Stivinova (Elizabeth) Tatiana Pauhofova (Fritz Countess) Anna Posch (Maria Anna) Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartes) Borek Joura (Charles Alexander von Lorraine) Johannes Krisch (Johannes Páter) Philipp Hochmair (Trenck Baron) Dominik Warta (Bartenstein) Cornelius Obonya (Spanagel) Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Czech Television/Jakub Hrab

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maria Theresia
ORF2
Maria Theresia

Maria Theresia

Alle 1 Staffeln und Folgen