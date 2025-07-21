Maria Theresia
Folge 2: Maria Theresia (2/5)
Nach dem Tod ihres Vaters wird Maria Theresia zur Herrscherin und steht vor großen Herausforderungen. Mit neuer Stärke und Verbündeten stellt sie sich ihren Gegnern. Inhalt: Nach dem Tod ihres Vaters wird Maria Theresia überraschend zur Herrscherin und sieht sich mit politischen Herausforderungen, persönlichen Enttäuschungen und feindlicher Ablehnung am Hof konfrontiert. Während ihr Ehemann sich zurückzieht, findet sie in Elisa Fritz eine loyale Unterstützerin und in Graf Kinsky einen strategischen Berater. Als von allen Seiten Krieg droht, sucht sie Hilfe bei den Ungarn, wo Graf Esterházy nicht nur politisches, sondern auch persönliches Interesse zeigt. Trotz aller Widerstände wächst Maria Theresia entschlossen in ihre neue Rolle hinein. Besetzung: Hauptdarsteller Marie-Luise Stockinger (Maria Theresia von Habsburg) Vojtech Kotek (Franz Stephan von Lothringen) Anna Posch (Maria Anna von Habsburg) Zuzana Stivínová (Elizabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel) Julia Stemberger (Maria Karolina von Fuchs-Mollard) Adorjáni Bálint (Nikolaus I. Joseph Esterházy) Cornelius Obonya (Gottfried Philipp Spannagel) Dominik Warta (Johann Christoph von Bartenstein) Tatiana Pauhofová (Elisa Fritz) Nathalie Ann Köbli (Wilhelmine Colloredo) Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/Maya Productions/Julie Vrabelová
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick