Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maria Theresia

Maria Theresia (5/5)

ORF2Staffel 1Folge 5vom 18.08.2025
Maria Theresia (5/5)

Maria Theresia (5/5)Jetzt kostenlos streamen

Maria Theresia

Folge 5: Maria Theresia (5/5)

113 Min.Folge vom 18.08.2025

Politische Heiraten sollen Maria Theresias Reich absichern. Ihre Kinder haben sich der Politik zu fügen. Enttäuscht zieht Franz Stephan sich zunehmend nach Schloss Hof zurück. Mit dem Thronfolger Erzherzog Josef wächst ein liberaler Rivale seiner Mutter und erbitterter Gegner seines Vaters heran. Seine Ehe mit Isabella von Parma wird zugleich sein großes Glück und tiefstes Unglück. Mit Ursula Strauss (Maria Theresia), Vojtech Kotek (Franz Stephan), Aaron Friesz (Joseph II.), Tatiana Pauhofová (Elisa Fritz), David Švehlík (Van Swieten), Stanislav Majer (Wenzel Kaunitz), Peter Kociš (Tarouca), Maroš Kramár (Kollar), Sabina Rojková (Mimmi), Jana Kvantiková (Isabella von Parma) u.a. Drehbuch: Miroslava Zlatníková, Radek Bajgar Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Czech Television/Stanislav Honzík

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maria Theresia
ORF2
Maria Theresia

Maria Theresia

Alle 1 Staffeln und Folgen