Maria Theresia
Folge 5: Maria Theresia (5/5)
Politische Heiraten sollen Maria Theresias Reich absichern. Ihre Kinder haben sich der Politik zu fügen. Enttäuscht zieht Franz Stephan sich zunehmend nach Schloss Hof zurück. Mit dem Thronfolger Erzherzog Josef wächst ein liberaler Rivale seiner Mutter und erbitterter Gegner seines Vaters heran. Seine Ehe mit Isabella von Parma wird zugleich sein großes Glück und tiefstes Unglück. Mit Ursula Strauss (Maria Theresia), Vojtech Kotek (Franz Stephan), Aaron Friesz (Joseph II.), Tatiana Pauhofová (Elisa Fritz), David Švehlík (Van Swieten), Stanislav Majer (Wenzel Kaunitz), Peter Kociš (Tarouca), Maroš Kramár (Kollar), Sabina Rojková (Mimmi), Jana Kvantiková (Isabella von Parma) u.a. Drehbuch: Miroslava Zlatníková, Radek Bajgar Regie: Robert Dornhelm Bildquelle: ORF/MR Film/Czech Television/Stanislav Honzík
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick