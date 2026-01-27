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Married to Real Estate

Die Goldgrube

HGTVFolge vom 27.01.2026
Die Goldgrube

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Married to Real Estate

Folge vom 27.01.2026: Die Goldgrube

44 Min.Folge vom 27.01.2026

Nach dem Tod ihres Mannes möchte eine Frau den lang gehegten Wunsch erfüllen, das gemeinsame Haus zu modernisieren. Egypt und Mike stellen jedoch fest, dass die Bausubstanz kaum Spielraum lässt und ein Neubau sinnvoller sein könnte. Die Entscheidung ist emotional, doch sie suchen gemeinsam nach einem Weg, der Zukunft und Erinnerung vereint.

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