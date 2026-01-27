Married to Real Estate
Folge vom 27.01.2026: Die Goldgrube
44 Min.Folge vom 27.01.2026
Nach dem Tod ihres Mannes möchte eine Frau den lang gehegten Wunsch erfüllen, das gemeinsame Haus zu modernisieren. Egypt und Mike stellen jedoch fest, dass die Bausubstanz kaum Spielraum lässt und ein Neubau sinnvoller sein könnte. Die Entscheidung ist emotional, doch sie suchen gemeinsam nach einem Weg, der Zukunft und Erinnerung vereint.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.