Martina Schwarzmann - ganz einfach (Teil 1/2)Jetzt kostenlos streamen
Martina Schwarzmann - ganz einfach
Folge 1: Martina Schwarzmann - ganz einfach (Teil 1/2)
60 Min.Folge vom 18.07.2026
Für Martina Schwarzmann könnte alles „ganz einfach“ sein! Wenn in der Zeitung nichts Schönes drinsteht, dann einfach nicht lesen. Und hartnäckige Flecken in der Wäsche am besten mit der Schere entfernen. Wie gewohnt hart pointiert karikiert bayerische Kabarettistin in ihrem Programm „ganz einfach“ das Alltags- und Familienleben. (Teil 1 von 2)
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